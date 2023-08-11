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Giriş Tarihi: 11.8.2023 14:27 Son Güncelleme: 11.8.2023 14:49

Şehit Sezer’in naaşı Çaycuma Havaalanına getirildi

Kuzey Irak Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer’in naaşı Hakkari’den kalkan askeri uçakla Zonguldak Çaycuma Havaalanına getirilirken, şehidin naaşını eşi Aleyna Sezer ve 6 aylık bebeği ile karşıladı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Şehit Sezer’in naaşı Çaycuma Havaalanına getirildi

Kuzey Irak Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzan Çavuş Mustafa Sezer'in naaşı Hakkari'den kalkan askeri uçakla Zonguldak Çaycuma Havaalanına getirildi. Çaycuma Havaalanına Hakkari'den kalkan uçakla getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş'un naaşını, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, şehidin annesi ve babası Mehmet Sezer ile eşi Aleyna Sezer ve 6 aylık bebeği, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, daire müdürleri ve halk karşıladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in naaşı Çaycuma havaalanından Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki babayı evine getirilecek. Daha sonra Zonguldak Uzunmehmet camiinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, için cenaze töreni düzenlenecek.

Uzunmehmet camiinde İkindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından şehit Sezer'in naaşı Kozlu İlçesi'ne bağlı Yahma köyünde törenle toprağa verilecek.

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Şehit Sezer’in naaşı Çaycuma Havaalanına getirildi
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