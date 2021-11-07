Şehit teğmenin kütüphane vasiyeti yerine getirildi

İdlip'de rejimin düzenlediği hava saldırısında geçen yıl şubat ayında arkadaşları ile birlikte şehit düştü. Şehit teğmenin cenazesi, Tepekent Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Olgun'un 2017'de sosyal paylaşım sitesinden, doğup büyüdüğü mahallesine kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayımladığı ortaya çıkmış, bunun üzerine Selçuklu Belediyesi öncülüğünde mahallede bir kütüphane kurulmuştu.

'BAYRAM OLGUN KÜTÜPHANELERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Şehidin kütüphane yapılması vasiyeti ise şehit aileleri tarafından yerine getiriyor. Şehit teğmenin adının verildiği bir kütüphanede Meram Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda açıldı. 'Konya Şehit Kütüphaneleri grubu öncülüğünde yapılan kütüphanenin açılışına şehit Olgun annesi Döne ve yakınları da katıldı. Çok mutlu olduğunu belirten anne Olgun, "Şehidim şehadete ermeden önce sosyal medya hesabından kütüphane açılmasını vasiyet etmiş. Rahmetli olduktan sonrada ilk olarak doğup büyüdüğü mahallemize kütüphane açıldı. Giderek te sayıları artıyor. Bu kütüphanede çok güzel olmuş. Her yer oğlumun fotoğraflarıyla donatılmış. İnşallah buralardan şehidimiz gibi vatan millet sevdalısını çocuklarımız yetişecek. Bayram ağabeylerinin gölgesi altında kitaplarını okuyacaklar, öğrenecekler. Çok mutlu oldum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.