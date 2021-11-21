Şehit trafik polisi Yusuf Ceylan memleketine uğurlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 23.00 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılan rutin uygulama sırasında trafik polisi Yusuf Ceylan (40) durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı.
Önce Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve 3 kız babası şehit trafik polis memuru Yusuf Ceylan için Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi.
Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Bakanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, şehit polisin eşi Havva (37), kızları Elif Sena (13), Eslem Sıla (8), Melis Nare (1), annesi Hamidiye, babası İlyas Ceylan, mesai arkadaşları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
8 yaşındaki ortanca kızı Eslem Sıla'nın babasının polis şapkası ile gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.
Törende Şehit Polis memuru Yusuf Ceylan'ın polis şapkasını başından çıkarmayan 8 yaşındaki ortanca kızı Eslem Sıla, tören boyunca gözyaşı dökerken,başta Vali Ustaoğlu ve Ak Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu kendisine sarılarak taziyede bulundu.
"ÇOCUKLARIN GEÇ SAATTE NERDE OLDUĞUNU AİLELERİN BİLMESİ LAZIM"
Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, ailelerin daha duyarlı ve dikkatli olmaları çağrısında bulunarak; "Bugün acımız büyük, hüznümüz fazla. O taşıdığı devletin kutsal üniforması ile bu toplumun huzuru için güvenliği i için bizler evlerimizde rahat bir şekilde uyuyabilmemiz için rahat bir şekilde seyahat edebilmemiz için gecenin o saatinde görevi başındayken maalesef 16 yaşında, alkollü ve sürücü belgesi olmayan bir gencin çocuğun üzerine araç sürmesi sonucu şehadete yürüdü.
Çok şehitler verdik, çok gaziler verdik ama böyle hepimizi deriden üzen bir olayla şehadete yürümesi de bizim için ayrı bir hüzün oldu. Ben buradan ailelere özel olarak seslenmek istiyorum.
Gecenin o saatinde 16 yaşında bir çocuğun nerde olduğunu ne yaptığını bizim ailelerimizin takip etmesi lazım. Ailelerin bilmesi lazım. Polisimiz uygulama noktasında belki başka ailelerin canının yanmasını önüne geçerek canını feda etti. Bizim bunu iyi idrak ederek başka acıların yaşanmaması adına çocuklarına, gençlerine hele hele gecenin o saatte nerde olduğunu, ne yaptığını bilmesi çok önemli" diyerek emniyet teşkilatına, ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağılığı diledi.
Konuşmaların ardından Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın'ın yaptığı dua sonrası şehit polis memuru toprağa verileceği memleketi Samsun'a uğurlandı.