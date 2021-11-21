Şehit trafik polisi Yusuf Ceylan memleketine uğurlandı

Gecenin o saatinde 16 yaşında bir çocuğun nerde olduğunu ne yaptığını bizim ailelerimizin takip etmesi lazım. Ailelerin bilmesi lazım. Polisimiz uygulama noktasında belki başka ailelerin canının yanmasını önüne geçerek canını feda etti. Bizim bunu iyi idrak ederek başka acıların yaşanmaması adına çocuklarına, gençlerine hele hele gecenin o saatte nerde olduğunu, ne yaptığını bilmesi çok önemli" diyerek emniyet teşkilatına, ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağılığı diledi.