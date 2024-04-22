Şehrin göbeğindeki ‘Botanik Park’ kaderine terk edildi

Bakırköy'de, 2013 yılında 96 bin metrekarelik alana inşa edilen, Bakırköy Adliyesi ile D100 karayolu arasında, içerisinde birçok bitki türü bulunan Botanik Park, aradan geçen 20 yılın ardından bakımsızlıktan yok olma noktasına geldi.

Parkın içler acısı durumu görenlere pes dedirtiyor. Genellikle Bakırköy halkının ziyaret ettiği parka vatandaşlar artık uğramıyor. İçinde onlarca vatandaşın piknik yaptığı parkta şimdi yeller esiyor.

TUVALETLER KIRIK KLOZETLERDEN İBARET

Parkın içerisinde iki farklı noktada tuvalet bulunuyor. İki tuvalet de kullanılamaz halde. Klazotler ve pisuvarlar kırılmış ve içeride dayanılmaz bir kolu hakim. Tuvaletlerde musluk bulunmuyor.

Aynaları kırılmış ve üzerine yazılar yazılmış durumda. Kabin içlerinin hali ise mide bulandırıyor. Botanik Park içerisinde bulunan çöplerin alınmadığı, park içerisinde bulunan bir çeşmenin sularının boşa aktığı görüldü. Park içerisinde geniş şekilde yayılan yabani otların boyu ise insan boyuna ulaştı.

ASANSÖRLER KIRIK

Tuvaletlerden birinin üzerinden adliye mevkiine geçiş amacıyla kullanmak için bulunan engelli asansörü ise içe doğru kırılmış ve kırık şekilde bekletiliyor. Botanik Park içerisinde güvenlik önlemlerinin de yetersiz olduğu, park içerisinde bulunan tuvalet musluklarının da sürekli olarak çalındığı öğrenildi.

GÖL ÇÖPLERLE DOLU

Botanik Park'ın içinde bulunan gölün çöplerle dolu olduğu görülüyor. Göle bakan ve ilgisizlikten kırılan ağaçların gölün içinde kaldığı, göl çevresini kapatan çiftlerin kırıldığı görülüyor. Golü izlemek için yapılan iskelelerin ise çürüyerek yok olmaya yüz tuttuğu ve yürüyüş yolunun ise yapraklarla kaplı olduğu görüldü.