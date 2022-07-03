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Giriş Tarihi: 3.7.2022 15:18

Sel felaketinde yan yatan binanın 24 yıl önce kriko yardımıyla düzeltildiği ortaya çıktı

İHA
Sel felaketinde yan yatan binanın 24 yıl önce kriko yardımıyla düzeltildiği ortaya çıktı

Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketi Karabük'ü olumsuz yönde etkiledi. 27 Haziran'da meydana gelen selde yan yatan binanın ise 24 yıl önce meydana gelen bir felakette yan yattığı ve binanın kriko yardımıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinin en çok etkilediği ilçelerden biri de Karabük'ün Yenice ilçesi oldu. Derelerin taşması ile birçok köprünün yıkılma tehlikesi yaşadığı ilçede bazı evler ile ahırlar yıkıldı. İlçeye bağlı Tır köyünde sel afetinin verdiği tahribatı inceleyen ekipler zarar gören evler için yıkım kararı verirken, vatandaşlar yıllar önce emekleriyle yaptırdıkları evlerden ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

KRİKO YARDIMIYLA KALDIRILMIŞ

Tır köyünde yaşayan Seyfettin ve Nurettin Odabaş kardeşlere ait üç katlı bina ise sel felaketinde yan yattı. Topraktan ayrılarak yana doğru kayan ve herhangi bir zarar görmeyen binanın 1998 yılında yaşanan sel olayında da yine yan yattığı ve kriko yardımıyla kaldırıldığı ortaya çıktı.

"BİNANIN YARISI GİTMİŞ"

Sel afeti sonrası evinin tehlikeli konumda olması nedeniyle yıkım kararı verilen Hüsnü Beşevli (71), "Kaymakamlık tarafından camilerde devamlı anons yapıldı. Yağmur da sürekli yağıyordu ve su seviyesi yükselince evi terk ettik. Zaman zaman su seviyesi yükselerek yıkıcı oldu. Sular durulunca geldik baktık ardiye olarak kullandığım binanın yarısı gitmiş" dedi.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Beşevli, yıkım kararının çıktığını ve evini boşaltması gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel afetinin 1998 yılında yaşanan selden daha çok yıkıcı bir hal aldığını aktaran Beşevli, evini terk edecek olmanın üzücü olduğunu söyledi.

KORKTUĞU İÇİN EVİ TERK ETMİŞ

24 yıl aradan sonra evi yan yatan Seyfettin Odabaş ise, balkonda oturduğu sırada gördüğü heyelan kütlesini fark ettiğini ve korktuğu için evi terk ettiğini kaydetti. Bölgede inceleme yapan bakanların gerekli yardımın yapılacağını söylediğini belirten Odabaş, devletin hesaplarına 5 bin TL yardım parası aktardığını ifade etti.

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Sel felaketinde yan yatan binanın 24 yıl önce kriko yardımıyla düzeltildiği ortaya çıktı
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