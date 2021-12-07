Sel mağduru İngiliz çift: İçmeler’i hiçbir yere değişmeyiz

Önce yangın şimdi sel, İçmeler'de hala mutlu musunuz diyen çok fazla. Ama ben burayı asla değişmem. Şahane bir yer, şahane bir ülke. Zamanla orman geri gelecek, yeşillik geri gelecek umarım, bu karmaşa da gitmiş olacak. Onlara, bu tür durumlarla baş etmek Türklerin iyi olduğu bir şey, insanlar bunun için çok çalışıyor. Mutlaka tatile buraya gelin, geldiğinizde her şey normale dönmüş olacaktır, cevabını veriyorum." Mandy Reynolds da "Kesinlikle harika bir yer, iyi insanlar, güzel bir bölge, tek kelimeyle harika, buraya gelin.