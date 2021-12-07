Sel mağduru İngiliz çift: İçmeler’i hiçbir yere değişmeyiz

Gözde turizm merkezi Marmaris'te, sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, bazı evleri su bastı. Yollar sular altında kalırken ana caddeler adeta nehre döndü. İçmeler mahallesinde geçen yaz çıkan orman yangınları nedeniyle yanan ve ağaçsız kalan tepelerden akan sular baskınlara neden olurken, ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu.
BURASI HARİKA BİR YER
Selden dolayı İçmeler'de yaşayan yerleşik yabancılardan Graham ve Mandy Reynolds çiftinin evleri zarar gördü. Bazı tanıdıklarının yaşanan felaketlere rağmen hala neden Marmaris'te kaldıklarını sorduğunu anlatan Graham Reynolds şunları söyledi:
Önce yangın şimdi sel, İçmeler'de hala mutlu musunuz diyen çok fazla. Ama ben burayı asla değişmem. Şahane bir yer, şahane bir ülke. Zamanla orman geri gelecek, yeşillik geri gelecek umarım, bu karmaşa da gitmiş olacak. Onlara, bu tür durumlarla baş etmek Türklerin iyi olduğu bir şey, insanlar bunun için çok çalışıyor. Mutlaka tatile buraya gelin, geldiğinizde her şey normale dönmüş olacaktır, cevabını veriyorum." Mandy Reynolds da "Kesinlikle harika bir yer, iyi insanlar, güzel bir bölge, tek kelimeyle harika, buraya gelin.