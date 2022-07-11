SEL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada yardım ödemelerinin başladığı belirtilerek, "Yapılan incelemelerin ardından; AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, iş yerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır. An itibariyle 60 konut ve 4 iş yerine ödemeler yapılmış olup, yardım ödemeleri devam etmektedir. Zarar gören konutlarda ikamet edenlerden barınma ihtiyacı bulunan 91 kişi, KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmiştir. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlıkları işbirliğiyle sürdürülmektedir." denildi.