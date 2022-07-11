İstanbul, Kurban Bayramı'nın ikinci günü sele teslim oldu. Şiddetli yağış, birçok ev ve işyerinde maddi hasara sebep oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından selden olumsuz etkilenen ev ve ya iş yerleri için maddi yardım yapılacağını duyurdu. Öte yandan Haramidere'nin taşması sonucu Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 5.000 ile 10.000 nakdi yardım yapılacağını bildirdi. Akabinde sel yardımından yararlanmak isteyen mağdur vatandaşlar, yardım başvuruları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki 2022 sel yardımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000, 5.000 ve 10.000 TL para yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı!
İSTANBUL'DA SELDEN ETKİLENENLERE NAKDİ YARDIM
İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlara devlet desteği verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada destek ile ilgili detayları açıkladı.
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3.000 TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRALIK YARDIM YAPILACAK
Öte yandan İstanbul Esenyurt'ta sel felaketinin ardından incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, işyerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek" dedi.
SEL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada yardım ödemelerinin başladığı belirtilerek, "Yapılan incelemelerin ardından; AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, iş yerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır. An itibariyle 60 konut ve 4 iş yerine ödemeler yapılmış olup, yardım ödemeleri devam etmektedir. Zarar gören konutlarda ikamet edenlerden barınma ihtiyacı bulunan 91 kişi, KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmiştir. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlıkları işbirliğiyle sürdürülmektedir." denildi.