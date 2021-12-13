Sel yıkıp geçti

Edirne’nin Enez ilçesinde meydana gelen sel büyük hasara neden oldu. Sele kapılarak kaybolan 75 yaşındaki Murat Güneş hayatını kaybetti. 11 kişinin kurtarıldığı selde, 34 ev hasar gördü
Edirne'nin Enez ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağış taşkınları da beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerinde çok sayıda evi su bastı. Sultaniçe köyünde bulunan dere kenarındaki evinde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş sel sularına kapıldı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde Güneş'in cansız bedeni evine 200 metre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Gülçavuş köyünde sel suları nedeniyle birçok ev ve bahçe sular altında kaldı. Evlerin yarıya kadar suya gömüldüğü köyde çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi. Köylülerden Yılmaz Demir, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Her yer su altında kaldı. Mahsur kalan arkadaşımız kurtarıldı. Hasar büyük" dedi. Gece, Enez-Keşan karayolu da taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde bir gıda firmasına işçi taşıyan Recep Bilgiç'in (60) kullandığı servis minibüsü, dereden geçerken su seviyesi yükselince mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekipleri serviste mahsur kalan 17 işçi ile servis şoförünü vatandaşların da yardımıyla kurtardı.
34 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ
Edirne Valisi Ekrem Canalp, ilçeye son 24 saatte 125 kilogram yağış düştüğünü, selde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin kurtarıldığını, 34 evin de sel suları nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı. Canalp, yoğun yağışın bugün de devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de sel meydana gelen yerlerde inceleme yaptı. İlçe merkezinin seli az hasarla atlattığını ancak Sultaniçe köyünde bir vatandaşın sel nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Genç, belediyenin tam kapasite sahada olduğunu bildirdi.