Haberler Yaşam Haberleri Sel yıkıp geçti
Giriş Tarihi: 14.12.2021

Sel yıkıp geçti

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Sel yıkıp geçti

Edirne’nin Enez ilçesinde meydana gelen sel büyük hasara neden oldu. Sele kapılarak kaybolan 75 yaşındaki Murat Güneş hayatını kaybetti. 11 kişinin kurtarıldığı selde, 34 ev hasar gördü

Edirne'nin Enez ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağış taşkınları da beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerinde çok sayıda evi su bastı. Sultaniçe köyünde bulunan dere kenarındaki evinde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş sel sularına kapıldı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde Güneş'in cansız bedeni evine 200 metre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Gülçavuş köyünde sel suları nedeniyle birçok ev ve bahçe sular altında kaldı. Evlerin yarıya kadar suya gömüldüğü köyde çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi. Köylülerden Yılmaz Demir, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Her yer su altında kaldı. Mahsur kalan arkadaşımız kurtarıldı. Hasar büyük" dedi. Gece, Enez-Keşan karayolu da taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde bir gıda firmasına işçi taşıyan Recep Bilgiç'in (60) kullandığı servis minibüsü, dereden geçerken su seviyesi yükselince mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekipleri serviste mahsur kalan 17 işçi ile servis şoförünü vatandaşların da yardımıyla kurtardı.



34 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ
Edirne Valisi Ekrem Canalp, ilçeye son 24 saatte 125 kilogram yağış düştüğünü, selde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin kurtarıldığını, 34 evin de sel suları nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı. Canalp, yoğun yağışın bugün de devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de sel meydana gelen yerlerde inceleme yaptı. İlçe merkezinin seli az hasarla atlattığını ancak Sultaniçe köyünde bir vatandaşın sel nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Genç, belediyenin tam kapasite sahada olduğunu bildirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü
SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için 4. kez harekete geçti!
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'dan şoke eden sözler! 'Bıçakla bacaklarını ayırdım..."
SON DAKİKA: İBB'de yeni skandal! PKK'nın dağ kadrosundan sonra polisin şehit edildiği olaya karışan DHKP-C'li teröristi de işe aldılar
14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanlarının ifadeleri şoke etti
SON DAKİKA: İBB polisin şehit olduğu olaylara karışan DHKP-C'liyi işe almıştı! Şehit babası isyan etti: Vicdansızlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sel yıkıp geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA