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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Selcan’ı erkek arkadaşı öldürdü

Selcan Dönmezer, erkek arkadaşı Umutcan İlter ile sokak ortasında kavga etti. Umutcan üzerinde taşıdığı tabancayı çıkardı, önce Selcan’ı vurdu, sonra kendi kafasına sıktı. Ağır yaralanan Selcan ile Umutcan kurtarılamadı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Selcan’ı erkek arkadaşı öldürdü
Bolu'da, Umutcan İlter (25), sokakta tartıştığı kız arkadaşı Selcan Dönmezer'i (24) tabanca ile vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti. Olay, saat 12.00 sıralarında Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Umutcan İlter ile kız arkadaşı Selcan Dönmezer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlter, yanındaki tabancasını çekip Selcan Dönmezer'i vurdu. Ardından İlter, silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, gelen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ancak Umutcan İlter ve Selcan Dönmezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Selcan’ı erkek arkadaşı öldürdü
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