Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın (72) vefatını oğlu Haluk Bayraktar 18 Ekim 2021 tarihinde sosyal medyadan duyurmuştu. Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazı 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii'nde kılınmıştı.

"BABAM VE AMCAM…"

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, vefat eden babası Özdemir Bayraktar ile amcasının yer aldığı bir videoyu sosyal medyadan paylaşarak duygulandıran bir mesaj paylaştı. Bayraktar resmi Twitter hesabından, "Babam ve Amcam... Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun... Babacığımızın ruhu şad, mekânı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin... #ÖzdemirBayraktar" ifadelerini kullandı.