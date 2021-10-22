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Giriş Tarihi: 22.10.2021 12:37 Son Güncelleme: 22.10.2021 12:57

Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Özdemir Bayraktar ile amcasının yer aldığı bir videoyu paylaşarak duygulandıran bir mesaj paylaştı. Bayraktar, “Babam ve Amcam... Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun... Babacığımızın ruhu şad, mekânı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin...” dedi

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın (72) vefatını oğlu Haluk Bayraktar 18 Ekim 2021 tarihinde sosyal medyadan duyurmuştu. Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazı 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii'nde kılınmıştı.

"BABAM VE AMCAM…"

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, vefat eden babası Özdemir Bayraktar ile amcasının yer aldığı bir videoyu sosyal medyadan paylaşarak duygulandıran bir mesaj paylaştı. Bayraktar resmi Twitter hesabından, "Babam ve Amcam... Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun... Babacığımızın ruhu şad, mekânı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin... #ÖzdemirBayraktar" ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım
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