Selçuk İnan’a verilen belgelerdeki imzalar sahte çıktı

Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini ve işadamlarını milyonlarca dolar dolandıran özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı milyonlarca dolarlık fon vurgunu davasında önemli bir gelişme yaşandı. Davanın geçtiğimiz haftalarda görülen son duruşmasında Erzan'a para kaptıran isimlerden biri olan ve davanın müştekileri arasında bulunan Galatasaraylı eski futbolcu Selçuk İnan, avukatı aracılığıyla, Erzan tarafından kendisine sunulan banka dekontlarında imzası bulunan bankanın şube müdür yardımcısı Asiye Öztürk'ün imzasının, Öztürk'e ait olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor alınmasını talep etmişti.Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. İnan'a sunulan belgelerdeki imzaların, şube müdürü Asiye Öztürk'e ait olmadığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi.