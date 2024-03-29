Selçuk’un kalbinde tarihi miting Bakıcı’dan binlere mesaj seli: "Sözde değil özde Atatürkçüyüz"

Türkiye, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine odaklanırken; Cumhur İttifakı, Selçuk'ta düzenlendiği büyük miting ile adeta gövde gösterisi yaptı. Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlere saatler kala; binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen miting, ilçe seçim tarihinin de en büyük programlarından birisi olarak da kayda geçti. Mesaj yağmurunun sel olduğu gecede konuşan ittifakın Selçuk Belediye Başkan Adayı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, "Biz, sözde değil özde Atatürkçüyüz. Biz, Mustafa Kemal'in izinde ve muasır medeniyet ufku ile yürürüz. Biz insanları ötekileştirmez; projelerimizle halkımıza hizmet ederiz." dedi.

BU İŞİ 31 MART AKŞAMI BİTİRMEYE VAR MISINIZ?

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Şebnem Bursalı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile ilçe teşkilatlarının tam kadro katıldığı programda konuşan Bakıcı, "Bu işi, 31 Mart akşamı bitirmeye var mısınız? Biz, size güveniyoruz; Selçuk'u yıldız yapmak için geliyoruz. Hamza başkanımızın ve benim elimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı. Sizin de 31 Mart akşamı oylarınızla ellerimizi yeniden kaldıracağınıza inanıyoruz. Bunun üzerine de diyoruz ki, üçlü olsun güçlü olsun!" diye konuştu.

O BİRİLERİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞINI SIÇRAMA TAHTASI YAPMAK İSTİYOR

Sloganlar eşliğinde konuşan Bakıcı, "Bakın, birilerinin ne için aday olduğunu biliyorsunuz. O birileri, belediye başkanlığını sıçrama tahtası yapmak istiyor. Başka birileri de bu koltuğu, öç almak ve kavga etmek için istiyor. Biz, kazandığımızda bunlara müsaade etmeyeceğiz. Biz, size hizmet etmek istiyoruz; beş yıldır geri kalan ilçemizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz eserlerin olduğu bir kent bıraktık. Bunun da devam etmesini arzuluyoruz." açıklamasında bulundu.

BUNLARI HİÇ Mİ GÖRMEDİN?

Selçuk'a birçok yatırımı ve hizmeti kazandırdıklarını hatırlatan Bakıcı, "Buna rağmen bazıları, 'Zeynel Başkan ne yaptı?' diye sağda solda konuşabiliyor. Ben de diyorum ki; düğün salonunu, doğal gazı, İZBAN hattını, kütüphaneyi, ışıldayan Pamucak sahilini, TOKİ'yi ve sayısız hizmeti Selçuk'a kim kazandırdı? Arkadaş, sen bunları hiç mi kullanmadın? Bunları hiç mi görmedin? Nerede yaşıyorsun sen? Biz, toprağın bereketini korumak için TOKİ'yi dağın tepesine yaptık. Siz ne yaptınız, Toprak Okulu açıp hiçbir şey yapmadınız." dedi.

"BÜTÜN PROJELERİMİZ HAZIR"

Konuşmasında projelerini de sıralayan Bakıcı, "Bütün projelerimiz hazır. Kentimize damacana kalitesinde memba suyunu getireceğiz. İZBAN aktarmasını kaldıracak, hastanemizi tamamlayacağız. Selçuk'un imar planlarını revize edecek; Pamucak'a doğal gazı getireceğiz. Soğuk hava deposunun kapasitesini artıracak; gençlerimiz için kültür merkezini inşa edeceğiz. Kentimizin kanayan yarası otoparkı yapacak, Selçuk'a gümrük ofisini kuracağız. Böylece üreticimize ve ihracatçımıza kolaylık sağlayacak; kentimize döviz kazandıracağız." diye konuştu

"ŞEFFAF OL AÇIKLA"

Selçuk Belediyesi'nin şeffaf yönetilmediğini altını çizen Bakıcı, "Arkadaş, seçime gidiyoruz belediyede kaç kişi çalışıyor, satılan mallar neler, paralar nereye harcanıyor, borç tutarı nedir? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bunlar halkın bilme hakkını engelliyorlar. Neden korkuyorsunuz? Şeffaf olun şeffaf. Ben halkıma saygı duyduğum için görev sürem boyunca bütün yaptıklarımı yayınladım, siz neden bunu yapmıyorsunuz? Çünkü cesaretiniz yok." dedi.

"YAZIKLAR OLSUN!''

Selçuk Belediyesi'ndeki işçilerin özlük haklarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hadi, sosyal demokrat olmayı geçin de önce demokrat olun. Sen sendikalı işçiyi belediyeden atıyorsun. Bu nasıl bir iştir? Sayın Belediye Başkanı farkında değilsin ama belediyenin duvarını bir madalya astın. Nedir bu? Belediyenin tarihinde kapı önünde bugüne kadar hiç grev düzenlenmedi. Ben utanıyorum çünkü insanlara hakkını vermiyorsun. Bakın, belediye yönetimi buranın yerel sendikasının haberi olmadan Ankara'ya gidip genel başkanı getiriyor. Sonra da düşük maaşlarla ve işçilerin itirazına rağmen gece vakti imza atılıyor. Yazıklar olsun size. Emekle uğraşılır mı hiç? Belediyemizdeki işçilerimiz en düşük maaşı alıyor. İşçi kardeşlerim hiç üzülmeyin, 31 Mart'ta biz geliyoruz." dedi. Konuşmaların ardından meclis üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.