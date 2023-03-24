Haberler Yaşam Haberleri Selde hayatını kaybeden TIR sürücüsü Emin Ergün son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 24.3.2023 22:50 Son Güncelleme: 24.3.2023 22:57

Selde hayatını kaybeden TIR sürücüsü Emin Ergün son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinde TIR'i ile birlikte sel sularına kapıldıktan10 gün sonra Atatürk Barajı'nda cansız bedenine ulaşılan Emin Ergün, otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Kural kırsal mahallesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Selde hayatını kaybeden TIR sürücüsü Emin Ergün son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Bozova ile Hilvan ilçesi arasındaki karayolu üzerinde kullandığı TIR ile seyir halinde olan Emin Ergün,akıntıya kapıldı. Kayıp sürücüyü bulmak için bölgeye Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgede 10 gün boyunca her yeri arayan ekipler, TIR sürücüsünün cansız bedenini Atatürk Barajı içerisinde buldu.

Suyun 10 metre altındaki cansız bedeni çıkartmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Emin Ergün'ün cansız bedeni, JAK ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak morga kaldırıldı.
Emin Ergün'ün yapılan otopsisinin ardından Birecik ilçesine bağlı Kural kırsal mahallesinde toprağa verildi. Cenazeye Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Bozova Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanları, siyasi parti temsilcileri ve Ergün Ailesi'nin yakınları katıldı. Emin Ergün, yakınlarının gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı! Heyetler YSK'da...
CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol
CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi açıklandı! Emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL oldu
CHP’de liste savaşları! MYK ikiye bölündü
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
SON DAKİKA: HDP niyetini resmen açıkladı! 'Biz küçük düşünmüyoruz, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz'
Üsküdar'da hastane, Pendik'te otel yangını: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var...
Al bu da acıklı komedya
Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız
ARKADAŞINA GÖNDER
Selde hayatını kaybeden TIR sürücüsü Emin Ergün son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA