Selde hayatını kaybeden TIR sürücüsü Emin Ergün son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Bozova ile Hilvan ilçesi arasındaki karayolu üzerinde kullandığı TIR ile seyir halinde olan Emin Ergün,akıntıya kapıldı. Kayıp sürücüyü bulmak için bölgeye Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgede 10 gün boyunca her yeri arayan ekipler, TIR sürücüsünün cansız bedenini Atatürk Barajı içerisinde buldu.

Suyun 10 metre altındaki cansız bedeni çıkartmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Emin Ergün'ün cansız bedeni, JAK ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak morga kaldırıldı.

Emin Ergün'ün yapılan otopsisinin ardından Birecik ilçesine bağlı Kural kırsal mahallesinde toprağa verildi. Cenazeye Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Bozova Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanları, siyasi parti temsilcileri ve Ergün Ailesi'nin yakınları katıldı. Emin Ergün, yakınlarının gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi