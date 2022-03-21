Selde kaybolan gencin, “WhatsApp” grubundan çıkması ailesini umutlandırdı

Bir gün önce annesi ile konuşan ve para biriktirdiğini söyleyen Faruk Adak, felaketin yaşandığı gece çalışırken, şantiyeden kamyonla malzeme taşıdığı sırada yağmura yakalandı. Ormanlık alanda sel sularını gören Adak, aracından çıkıp ormanlık alana girdi. Geceyi sık ağaçlarla kaplı ormanda geçiren Adak, yardım bekledi. Yardım beklediği sırada hem babasına mesaj atan hem de iş yerindeki sorumlu şefine mesaj atan Adak, helikopterin yüksekten uçtuğunu, kendisini görmediklerini söyledi. Ormanlık alanda bulunduğu yerin fark edilmediği tahmin edilen Faruk Adak ile attığı son mesajdan sonra bir daha bağlantı kurulmadı.