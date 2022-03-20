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Giriş Tarihi: 21.3.2022

Selde kaybolan gencin whatsapp hesabında sürpriz hareket

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Selde kaybolan gencin whatsapp hesabında sürpriz hareket
Sinop'un Ayancık ilçesinde 7 ay önce yaşanan sel felaketinde kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Diyarbakırlı şantiye şoförü Faruk Adak'ın cep telefonunda kayıtlı WhatsApp aile grubundan çıkış yapması Adak ailesini oğullarının yaşadığı konusunda umutlandırdı. Felaketin yaşandığı tarihler 21 Ağustos 2021 gecesi şantiyeden kamyonla malzeme taşıdığı sırada sele yakalanan, ailesine ve sorumlu şefine ormanlık alanda olduğuna ve yardım ekiplerinin kendisini göremediğine dair mesaj attıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Adak'ın İçişleri Bakanlığı tarafından nüfustan düşümü yapılmıştı. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Faruk Adak'ın Ayancık'ta kılınan gıyabi cenaze namazına da katılmıştı. Whatsapp aile grubundaki hareketlilik sonrası Bakan Soylu, siber güvenlik birimlerinden olayın araştırılmasını istedi. 'Umudumuz yeşerdi. Devletimize güveniyoruz, Faruk'un ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz' diyen baba İzzettin Adak, Anne Fatma Adak ve çocukları 17 yaşındaki Erdal ile 23 yaşındaki Firdevs, gelecek iyi haberi dört gözle bekliyor.

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Selde kaybolan gencin whatsapp hesabında sürpriz hareket
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