Selden etkilenen Şanlıurfa’da temizlik çalışmaları sürüyor

Metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağışın düştüğü Şanlıurfa'da, oluşan selde 15 kişi hayatını kaybetti. Alt ve üst yapıda ağır hasarların oluşurken selin hasarı ikinci gün ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmaların yapıldığı Şanlıurfa'da ekipler balçık ve çamur temizliğini sürdürüyor.
Kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.
Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Hilvan-Bozova karayolu çöktü, Şanlıurfa Eğitim ve araştırma hastanesini su bastı, bir çok iş yeri ve evi su basarken onlarca araç sel nedeniyle hurdaya dönerken yollar çöktü.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, DSİ, AFAD, karayolları, jandarma ve polis ekipleri, dün geceden bu yana taşan Karakoyun deresi bölgesinde çalışma yürüttü. Suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan çamur yığıntısı, ekipler tarafından temizlenirken, çamurlar taşan Karakoyun Deresi'ne tahliye amaçlı açılan bazı giderlerden akıtılıyor.