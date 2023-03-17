Selden etkilenen Şanlıurfa’da temizlik çalışmaları sürüyor

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Hilvan-Bozova karayolu çöktü, Şanlıurfa Eğitim ve araştırma hastanesini su bastı, bir çok iş yeri ve evi su basarken onlarca araç sel nedeniyle hurdaya dönerken yollar çöktü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, DSİ, AFAD, karayolları, jandarma ve polis ekipleri, dün geceden bu yana taşan Karakoyun deresi bölgesinde çalışma yürüttü. Suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan çamur yığıntısı, ekipler tarafından temizlenirken, çamurlar taşan Karakoyun Deresi'ne tahliye amaçlı açılan bazı giderlerden akıtılıyor.