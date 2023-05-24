Selfie çekerken kafa derisini kopardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, erkek çocukları A.A.'yı da yanlarına alan anne D.A. ve baba T.A., 13 Mayıs günü hayvanat bahçesine gitti. İddiaya göre o sırada kafes yakınında bulunan A.A.'nın amcası, bakıcısı olduğu aslanların saldırgan olmadığını, selfie yapabileceklerini söyledi. Bunun üzerine aile, aslanla selfie yapmak için kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan, A.A.'nın başına pençe attı. A.A.'nın saçlı derisinin büyük kısmını koparan aslan, bakıcı amca ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, A.A.'nın kopan saçlı derisini yerine dikti. A.A. psikolog eşliğinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.