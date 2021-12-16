Selimhan’ı öldüren kazada sürücüye 2 milyon 456 bin lira tazminat cezası

Zeytinburnu'nda 27 Nisan 2018'de meydana gelen olayda, müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., aracını durdurdu. Mustafa E. ile maktul Ahmet Selimhan Şimşek araçtan indi. Bu esnada Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresinde olan aracının hâkimiyetini kaybederek, Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konu ile ilgili hayatını kaybeden Ahmet Selimhan Şimşek'in ailesi ticaret mahkemesine başvurarak Sedat Yiğiter'den davacı olmuştu. O davada Yiğiter'in maktulün ailesine 2 milyon 456 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

420 BİN LİRA TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, davının kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Sedat Yiğiter'in davacı olan aileye 2 milyon 296 bin maddi, 160 bin lira ise manevi olmak üzere toplamda 2 milyon 456 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

CEZA MAHKEMESİNDE DEVAM EDEN DAVADA İSE 8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Konu ile ilgili Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise duruşma savcısı sanık Yiğiter'in makas atarak ilerlediği için kazaya neden olduğunu ileri sürerek "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Dava önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.