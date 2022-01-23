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Giriş Tarihi: 24.1.2022

Selimiye’de tadilat 3 yılda bitecek

Selimiye’de tadilat 3 yılda bitecek

Selimiye Camisi’nde Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım 2021’de restorasyon çalışmalarına başlandı. Türk-İslam mimarisinin zirve eseri camide geçici ibadet alanı oluşturuldu

Edirne Selimiye Camisi'nde Kasım 2021'de başlanan ve yaklaşık 40 ay sürecek restorasyon esnasında ibadete ve ziyarete açık olarak çalışmaların yürütüleceği caminin içine iskele kuruldu. İskele beyaz branda ile kapatıldı. Restorasyonun süreceği bu alanın dışında da hem ziyaretçiler hem de ibadet edecekler için alan oluşturuldu. Selimiye Camisi'ni ziyaret edenlerden Mücahit Coşkun, bu eşsiz yapıyı görmek için Manisa'dan geldiğini söyledi. Camide kapsamlı bir restorasyon çalışmasının yapıldığını gördüğünü belirten Coşkun, geçici ibadet alanında namaz kıldığını ifade etti. Coşkun, çok düzenli bir çalışmanın planlandığını ve caminin kapatılmadan bunun yapılmasını takdir ettiğini kaydetti. Güldane Irgalı ise İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Kars'tan misafirlerimiz var onları gezdiriyoruz. Mimar Sinan'ın ustalık eserine yakışır çalışmalar yapılacak. Ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkalım, mutlaka tadilat şart, eserlerimizi kendi haline bırakmamalıyız" diye konuştu. AA

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Selimiye’de tadilat 3 yılda bitecek
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