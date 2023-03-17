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Giriş Tarihi: 18.3.2023

Selin yaraları sarılıyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Selin yaraları sarılıyor
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından sele maruz kalan mahallelerde temizleme çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'daki selde, birçok ev ve işyerini su basmıştı. Suların çekilmesiyle birlikte ise geride balçık ve çamur kaldı. 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler de vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu. Dört bir yana dağılan askerler, bir yandan sokakları temizlerken bir yandan da çamur içindeki işyerlerini temizlemeye çalışan esnafa destek olarak canla başla çalışıyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin yanında bulunan kapalı otopark da suyla dolunca, yaklaşık 200 araç hasar gördü. Vatandaşlar, araçlarının çıkarılması için otopark önünde bekliyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Sel felaketinin izlerinin silinmesi için kentin 11 noktasında, 2 bini asker olmak üzere 10 bine yakın personelle çalışmalar devam ediyor" dedi. -

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Selin yaraları sarılıyor
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