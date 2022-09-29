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Giriş Tarihi: 29.9.2022 13:22 Son Güncelleme: 29.9.2022 13:47

Sellerle boğuşan Pakistan’ın umudu Türkiye oldu! AFAD ekipleri Pakistan’ın yaralarını sarıyor

Pakistan’da binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanında mağdur olmasının yaralarını Türkiye sarıyor. AFAD ekipleri bölgede çadır kentler kurarken, bir yandan da insanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. 1 ay boyunca bölgede görev yapan AFAD görevlileri Rahim İncetire ve Emre Öztürk, “Türkiye’yi ve Türk halkını çok seviyorlar. Kıyafetlerimizde Türk bayraklarını gördüklerinde gözleri doluyor. Bizlere ‘kardeş’ diye hitap ediyorlar” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sellerle boğuşan Pakistan’ın umudu Türkiye oldu! AFAD ekipleri Pakistan’ın yaralarını sarıyor

Pakistan son zamanların en büyük sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle Haziran ayından bu yana ölenlerin sayısının bini geçmiş durumda.

33 milyon insanın selden etkilendiği belirtiliyor. Her zaman olduğu gibi Pakistanlıların yardımına ilk koşan ülke Türkiye oldu. AFAD ekipleri yiyecek, içecek, barınma ihtiyaçlarını gidermek için binlerce malzemeyi Pakistan'a götürerek büyük zarar gören halkın yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. Ekipler masum çocukların yüzlerini de oyuncak vererek güldürdü.

'TÜRK BAYRAĞINI GÖRDÜKLERİNDE GÖZLERİ DOLUYOR'

Konya AFAD ekibi de 15 bin adet gıda kolisini ve 175 ton unu Pakistan'a ulaştırdı. Bölgede 1 ay boyunca görev yapan AFAD Konya personeli Rahim İncetire ve Emre Öztürk yaşadıkları manzarayı SABAH'a anlattı. Rahim İncetire, "Gerçekten sular altında kalmış çok büyük bir bölge ile karşılaştık. İnsanlar zaten yoksulluk içinde yaşarken bir de selin etkisini yaşamışlar.

Evleri, eşyaları hiçbir şeyleri kalmamış. Bizleri karşılarınca görünce çok mutlu oldular. Kıyafetlerimizdeki Türk bayrağımızı gördüklerinde gözleri doluyor. Bize 'kardeş' diye sesleniyorlar. Bizde onları kardeş görüyoruz ve orada elimizden geleni yaptık. Türkiye'nin yanlarında olduklarını her an hissediyorlar. Her fırsatta bize minnettar olduklarını belirtiyorlar. Bizlere olan güvenleri çok fazla. Bizde hem ülke olarak hem AFAD olarak onların bu güvenini boşa çıkarmadık" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORLAR'

Emre Öztürk ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bölge halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Bu sevgiyi çok rahatlıkla hissedebiliyoruz. Bizlere de inanılmaz bir saygı gösterisinde bulundular. Orada gerekle yer tespitlerini yapıp, çadır kentlerimizi kurduk.

Getirilen yardım kolilerimizi dağıttık. 'Türkiye her zaman kardeş, her zaman dost' ifadelerini kullanıyorlar. Çok şükür bizimde onların yaralarını sarma şansımız oldu. Birçok şeye ihtiyaçları var. Devletimi bu ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kadını, çocuğu, yaşlısı kim varsa AFAD olarak hepsine ulaştık. Devletimizin gücünü orada hissettirdik. Sürekli devletimizin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar yardımsever olduğundan bahsettiler" diye konuştu.

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Sellerle boğuşan Pakistan’ın umudu Türkiye oldu! AFAD ekipleri Pakistan’ın yaralarını sarıyor
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