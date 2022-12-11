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Giriş Tarihi: 12.12.2022

Selver hemşireyi kocası katletti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Selver hemşireyi kocası katletti
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görev yapan hemşire Selver Bulut., eşi tarafından öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Sekibağ Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden Mustafa Bulut (66), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Selver Bulut'u (48) ve kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine savcılık talimatıyla eve pencereden giren ekipler, pompalı tüfekle vurulan Selver Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Evde sızmış halde bulunup gözaltına alınan Mustafa Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

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Selver hemşireyi kocası katletti
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