Selzede çift, yeni evine kavuştu

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Ömer Güleryüz'ün anneannesi ve dedesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen yeni yuvalarına kavuştu. İlçeye bağlı Pazarcık köyünde yaşayan dedesi Mustafa ve Fati Yıldız'ın yaşadığı ev sel felaketinde hasar görmüştü. Ampute Milli Futbol Takımı'nın ziyareti sırasında milli oyuncu Ömer Güleryüz'den durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililere yaşlı çift için yeni bir ev inşa edilmesi talimatını verdi. Erdoğan'ın talimatı üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce kısa sürede yapımı tamamlanan ev, Mustafa ve Fati Yıldız çiftine teslim edildi. Ömer Güleryüz'ün anneannesi Fati Yıldız, "Yeni evimize girince cennete girmiş gibi olduk. İçimiz ısındı, rahat ettik. Cumhurbaşkanı'mıza çok ama çok teşekkür ederiz" dedi.