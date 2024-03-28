Semanur yaşam savaşı veriyor ona çarpan serbest geziyor

İstanbul Beşiktaş'ta 18 Mart gecesi motosikletiyle sözlüsünün yanına sahur yapmaya giden Semanur Hacıoğlu, yasak bir noktada U dönüşü yapan hafif ticari araca çarptı ve günlerdir yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Sözlüsü Mustafa Subaşı, "Bu kız burada can çekişirken ona çarpan kişinin dışarıda gezmesi kanımıza dokunuyor" sözleriyle üzüntüsünü ve öfkesini dile getirdi. Ağır yaralanan genç kız, Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Alpay Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hacıoğlu'nun erkek arkadaşı Mustafa Subaşı,"Birlikte sahur yapacaktık. Semanur kendi yolunda giderken yasak yerde dönüş yapan araca çarptı ve ağır yaralandı. Şimdi yaşam savaşı veriyor. Çok zor bir süreç. Kazaya sebep olan sürücü elini kolunu sallayıp geziyor. Yasak yerden dönüş yapıyor, resmen cinayete teşebbüs. Bu kız burada can çekişirken ona çarpan kişinin dışarıda gezmesi kanımıza dokunuyor" dedi.Artvin'deki Çoruh Postası Gazetesi'nin imtiyaz sahibi de olan gazeteci Tolga Gül, önceki gün TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz ile birlikte, haber için Yusufeli ilçesine gitti. İki gazeteci, akşam saatlerinde ise Tüysüz'ün kullandığı otomobille dönüşe geçti. Ancak Artvin merkeze 10 kilometre kala kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yamaca çarptı. Ağır yaralanan 2 gazeteci, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ancak Tolga Gül (48), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İç kanama geçiren Fatih Tüysüz (37) ise ameliyat edildi. Kaza anı, olay yerinin karşısındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak karşı yola geçen Havva Savaş'ın (41) kullandığı otomobil, Ö.T.'nin kullandığı TIR ile çarpıştı. Sevim Savaş (53) ölürken, TIR sürücüsü yaralı kurtuldu. Bingöl'de, Alper Nuriçil'in kullandığı otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Nuriçil ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesinde 16 yaşındaki M.A.'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak, yolun kenarındaki yaya Mehmet Timur'a (37) çarptı. Timur olay yerinde ölürken, motosikletten fırlayan sürücü ise ağır yaralandı./ SABAH