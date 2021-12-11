Sena’nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım

İzmir'de saplantılı âşığın öldürdüğü Sena Altan’ın ağabeyi Ergin Altan, kız kardeşinin doğum gününde ‘Ayrılık acı bir şey’ şarkısını paylaştı
İzmir'de, saplantılı âşığı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) ağabeyi Ergin Altan'ın kız kardeşinin doğum günü olan 8 Aralık'ta yaptığı paylaşım duygulandırdı. Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 10 Ekim'de meydana gelen olayda, gürültü geldiği ihbarı üzerine polisin girdiği evde Sena Altan ve İlkay Ayeş (25) bıçaklanmış halde buldu. Ayeş'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sena Altan da kurtarılamadı. Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü mezunu olan Altan'ın aşkına karşılık vermediği için İlkay Ayeş tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Saplantılı âşık İlkay Ayeş'in genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi.
Acılı ağabey Ergin Altan, kız kardeşinin doğum günü olan 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Altan, kız kardeşinin fotoğrafının altına, "Doğum günüydü bugün benim canım kardeşimin. Mekanın cennet olsun güzelim benim" şeklinde yazdı. Kız kardeşinin babası ile birlikte çekilmiş fotoğrafını da yükleyen Altan, Müslüm Gürses'in 'Ayrılık acı bir şey' şarkısını da ekledi.