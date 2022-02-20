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Giriş Tarihi: 21.2.2022

Şenay da Kovid’e yenildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Şenay da Kovid’e yenildi
Rize Güneysu'da, Kovid-19'a yakalanan 1 çocuk annesi 36 yaşındaki Şenay Genç Yalçınkaya, tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şenay'ın ölümüyle aynı aileden 9 kişi kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş oldu. Yalçınkaya'nın ağabeyi Burak Genç ile babası Muhammet Genç, 6 Kasım 2020'de koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınmış, birer hafta arayla yaşamlarını yitirmişti. Muhammet Genç'in kardeşleri Ahmet Genç geçen yıl 13 Nisan'da, İbrahim Genç (53) ise geçen 4 Aralık'ta yine aynı hastalıktan öldü. Muhammet Genç'in kayınbiraderi Ali Genç (58) 11 Aralık'ta, Ali Genç'in kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe (46) 21 Şubat'ta, oğlu Bünyamin Genç de (41) 1 Aralık'ta, yine koronovirüsten ölmüştü. 6 ayda 9 ferdini koronavirüse kurban veren Genç ailesi, yeni ölüm korkusuyla 10 yeni mezar yeri hazırladı. 4 kardeşi, 2 baldızı, yeğeni, kayınbiraderi ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden aile üyelerinden Ali Genç (63), "Koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aşılarımızı olduk, 'Her şey bitti' diye sevinmiştik, sevincimiz kursağımızda kaldı. Genlerimiz araştırılsın" dedi.

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Şenay da Kovid’e yenildi
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