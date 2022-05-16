Sendika başkanına miras kurşunu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İncilipınar mahallesinde bulunan Gaziantep Vergi Dairesi yakınlarında meydana gelen olayda, Öz Taşıma İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Oğuz Alıcı, miras paylaşımı nedeniyle tartıştığı akrabası Mustafa A'nın silahlı saldırısına uğradı.
Mustafa A'nın ateşlediği silahtan çıkan mermilerden biri Oğuz Alıcı'nın bacağına isabet etti.
Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan Alıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.