Kocaeli, Kartepe'de yaşayan ve mide kanseriyle mücadele eden 45 yaşındaki Mehtap Bahtı için komşuları ve çocuklar unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Moral bulması için düzenlenen bu özel etkinlik, Mehtap Bahtı'yı duygulandırdı ve gözyaşlarına boğdu. Mehtap Bahtı'nın komşuları ve çocuklar, onun bahçesine "Mehtap" ismini yazıp meşaleler yaktı ve konfeti attı.Bu sürprizi balkonundan izleyen Mehtap Bahtı, çocukların "Seni çok seviyoruz Mehtap Teyze" seslenişleriyle daha da duygulandı. Bu anlar, Bahtı'nın yanında bulunan yakınları tarafından videoya kaydedildi ve Mehtap Bahtı için düzenlenen bu güzel an, herkesin yüreğine dokundu. Çocukların ve komşularının bu jesti, Mehtap Bahtı'ya yaşam mücadelesinde güç ve umut verdi.