Serebral Palsiye rağmen eğitime devam ediyor: Fizik dehası Yusuf’un hedefi profesörlük

Doğumundan sonra doktorların annesine "Hiç konuşamayacak ve yürüyemeyecek" dediği Yusuf Samet İlerisoy (28), mucizenin ismi oldu. Hayata sıkı sıkı tutunan İlerisoy, serebral palsiye (SP) rağmen eğitimini aksatmadan sürdürdü. Fizik profesörü olmak isteyen İlerisoy yaşadıklarını SABAH'a anlattı.Bebekliğinde SP teşhisi konulduğunu, doktorların ailesine yaşayamayacağını söylediğini dile getiren İlerisoy, hayat mücadelesini hiçbir zaman yitirmediğini, ilkokul döneminde yaşadığı zorluklara rağmen eğitimini aksatmadığını kaydetti. İlerisoy, "4 yaşında babamı kaybettim. En büyük destekçim annem oldu. Çocukluğum fizik tedavi süreçleriyle geçti. Akranlarım tarafından bir türlü kabul edilmedim. Veliler de ilkokula kayıt yaptırmamı istemedi. Zamanla başarımla kendimi kanıtladım" dedi.İlkokul öğretmeninin yaşamını değiştirdiğini, onun sayesinde fiziği sevdiği aktaran İlerisoy, ortaokulun ardından lise sınavlarında ilk 5 bine girerek Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'ni kazandığını belirtti. İlerisoy, "Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünde tam burslu eğitim aldım. Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde "Matematiksel Fizik" alanında yüksek lisansa başladım. Fizik, hayatı anlamlandırmanın yegane ve en güzel yollarından biri. Kafamın içinde sonsuz bir dünya var. O dünyada sırları buluyorum. Fizik benim için tutku" ifadesini kullandı.Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından olmaya hazırlanan, SP'nin neden olduğu fiziksel engelinden ötürü 2018'de vefat eden dünyaca ünlü fizik profesörü Stephen Hawking'e benzetilen İlerisoy, kariyerini Hawking'in izinden devam ettiriyor. İlerisoy, "Bir gün annemle otobüsle giderken bir kadın bana acıyarak bakmış. Annem de bu duruma çok üzülmüş. 'Oğluma öyle bakma, göreceksin ileride profesör olacak' demiş. Ben de o yolda ilerliyorum. Fizik profesörü olmak istiyorum. SP'li arkadaşlarıma da eğitimlerine önem vermelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.