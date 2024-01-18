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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Serin ev, şeker hastalığından koruyor

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Serin ev, şeker hastalığından koruyor
Hollanda'da bulunan Maastricht Üniversitesi uzmanlarınca yapılan bir araştırmada ev sıcaklığı ile bazı hastalıkların ilişkisi ortaya kondu. İngiliz Daily Mail gazetesinde detaylarına yer verilen araştırmaya göre evin serin olması sağlık açısından oldukça faydalı. Hatta haberin başlığında "Çok soğuk havalarda bile evinizi serin tutun" denildi. Araştırmayı yürüten Profesör Hannah Pallubinsky'ye göre oda sıcaklığının serin olduğu ortamlarda yaşamak kişileri şeker hastalığına yakalanma riskinden koruyor ve kalp hastalıklarına da etkili oluyor. Serin odada yaşamak ayrıca daha uzun ve iyi uyumanın da önünü açıyor.

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Serin ev, şeker hastalığından koruyor
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