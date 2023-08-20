Haberler Yaşam Haberleri Serinlemek için Kızılırmak'a giren yabancı uyruklu şahıs akıntıda kayboldu
Giriş Tarihi: 20.8.2023 20:46 Son Güncelleme: 20.8.2023 20:59

Serinlemek için Kızılırmak'a giren yabancı uyruklu şahıs akıntıda kayboldu

Nevşehir'de serinlemek için girdiği Kızılırmak nehrinde 1 kisi boğuldu. Kızılırmak nehrinde kaybolan genç için Arama Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Serinlemek için Kızılırmak’a giren yabancı uyruklu şahıs akıntıda kayboldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Kızılırmak Nehri üsküllü mevkiine Yabanci uyruklu aile pikniğe gitti. Pikniğe giden ailede sıcaktan bunalan 8 kişi serinlemek için ırmağa girdi. 6 kişi yüzdükten sonra Kızılırmak nehrinden çıkarken 2 kişi yüzerken boğuldu. Çevredeki yakınları nehre düşen 1 kişiyi sudan çıkartırken Yabancı uyruklu Sayed Mehdi hoseını (28) isimli kişi yüzerken boğuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma polis, Avanos Belediyesi İtfaiye ekipleri Zabıta ekipleri ve AFAD ekipler sevk edildi.
Ailesinin yardımıyla nehirden çıkartılan kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken Nehirde boğulan 28 yaşındaki Sayed Mehdi hoseını isimli yabancı uyruklu şahıs için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Serinlemek için Kızılırmak'a giren yabancı uyruklu şahıs akıntıda kayboldu
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