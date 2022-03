Serseri mayın balıkçılar için yasağa neden oldu

Denizlerde serseri gibi dolaşan mayınların kendileri için tehlikeli olduğunu ifade eden balıkçı Bahtiyar Mamadaliyev, "Bizler her gün denizlere balık avı için çıkıyoruz. Bu serseri mayınlar hem bizim için hem de büyük gemileri için büyük tehlike yaratıyor. Mayın fark edildiğinde denize çıkamadık. Her an karşımıza bir mayın çıkar diye büyük korku yaşıyoruz. Biz belki erken fark ederiz ama büyük gemiler bu mayınlardan olumsuz etkilenir. Mayın fark edildikten sonra balıkçılar denize çıkmadılar. Çıkanlarda geri döndü. Mayının bir metre suyun içinde olduğunu söylüyorlar görülen bir şey olmadığı için çok büyük bir tehlike . İnşallah bu savaş sona erer denizlerde serseri olarak dolaşan bu mayınlara bir önlem alınır denizlere daha rahat çıkabiliriz" dedi.

Akşam saatlerinde denize çıkma yasağının getirilmesinden sonra Balıkçı barınağında bekleyişlerini sürdüren balıkçılar mayınlar temizleninceye kadar denizlerde balık avının tehlikeli hale geldiğini kaydettiler. Balıkçılar daha temkinli davrandıklarını, gözlem için daha fazladan gemide adam bulunduklarını söylerken, hava kararınca ava çıkmadıklarını belirtti.

BALIKÇILAR AV YASAĞININ BİTMESİNİ BEKLİYOR

Mayın tehlikesinin balıkçılığı olumsuz etkilediğini belirten balıkçı Bahtiyar Mamadaliyev "Balıkçı zaten zor durumdaydı, bu iş hepten daha kötüye gitti. Balıkçılar bu seneki zorlu koşulların üstüne mayın tehlikesi gelince hepten sıkıntıya düşmüş durumda. Mayın etkisiz hale getirildi, ama şu anda denizde söylenene göre 400 adet daha kopmuş halde buraya sürüklenen mayınlar var. Bu seneki balıkçılık zaten kötü gitti, bir de üstüne gece yasaklandı. Balıkçılar zaten 1-2 kuruş kazanacaktı, oda mayına kurban gitti. Önümüzde Nisan ve Mayıs gibi yasak var. Balıkçılık tamamen olumsuz etkilenecek." Dedi.