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Giriş Tarihi: 10.5.2024 19:00 Son Güncelleme: 10.5.2024 19:27

Servis aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde servis aracı TIR’la çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

AYHAN FİDAN
Servis aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Karacabey'in kırsal mahallelerinden Yenisarıbey yakınlarında meydana gelen kazada, 57 yaşındaki A.U.'nun kullandığı servis aracı tali yoldan çıkan 33 yaşındaki D.G.''nin kullandığı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede servis aracında bulunan 6 yolcudan 3'ü nün çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelere sevk edilen yaralılar Hüseyin Kudu (56), Rüveyda Ökmen(59) ve Kadriye Dere (56)'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, vatandaşlar sıklıkla can kaybının ve yaralanmaların çok olduğu kazaların yaşandığı bölgede yetkililerin bir an önce tedbirler alarak çare bulmalarını istedi.

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Servis aracı kaza yaptı: 3 yaralı
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