Servis kaçıran şüpheli suç makinesi çıktı

İstanbul Kadıköy'de önceki gün Tuzla'daki özel bir okulun öğrencilerini taşıyan servis aracını, sürücüsünü lastik patladığı bahanesiyle araçtan indirip kaçıran ve Pendik'te bırakan şüpheli Tolga N.'nin hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan 13 ayrı sabıkası olduğu ortaya çıktı. Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Özalp Sokak'ta önceki gün sabah saatlerinde yaşanan olayda, servis aracının yanına yaklaşan Tolga N., aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan inmesini sağladıktan sonra direksiyona geçerek servisi içindeki çocuklarla birlikte kaçırmıştı. Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ve hostesi araçtan indirmişti. Servis minibüsü ise Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit ettiği Tolga N. (34), olayın ardından otobüsle Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne giden ve içeri girmek isteyen Tolga N., Cumhurbaşkanlığı korumalarının neden geldiği yönündeki soruları üzerine "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım. Benim üzerimde çip var, çip taktılar bana" dedi. Bunun üzerine Tolga N.'nin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.Tolga N.'nin kaçırdığı araçla Ankara'ya gidemeyeceğini anlayınca Pendik'te bıraktıktan sonra Marmaray ile Gebze'ye oradan bir araçla Kocaeli'ne gidip bir arkadaşından borç aldığı tespit edildi. O parayla otobüse binip Ankara'ya gittiği öğrenildi. Tolga N.'nin, 'Mala zarar vermek', 'Açıktan hırsızlık', 'İşyerinden hırsızlık', 'Otodan hırsızlık', 'Uyuşturucu madde bulundurmak' gibi suçlardan toplam 13 suç kaydı olduğu tespit edildi. Tolga N., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Olay anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin araca biner binmez aracı hareket ettirmeye çalıştığı, sürücünün ise araca asılıp "Ne yapıyorsun" diyerek müdahale ettiği görüldü. Şüphelinin aracı hareket ettirmesiyle paniğe kapılan öğrencilerin çığlık çığlığa bağırdığı duyuldu. Çocuklardan birinin 'Baba' diye feryat ettiği, hostesin ise, "Bırakın bizi" diye bağırdığı görüntülerde, şüpheli Tolga N.'nin "Korkmayın, araç lazım. Sizi bırakacağım. Sakin olun" diye karşılık verdiği bir süre sonra da "Bu kapı nereden açılıyor, ablacım nereden açacağım" diye kapıyı nasıl açacağını sorduğu görüldü.