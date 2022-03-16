Sevcan, annesi sayesinde hayata tutundu

SEVCAN Demirkaya 22 yaşında, Bursa'da yaşıyor. 'Beyin felci' olarak bilinen serebral palsi hastası olan Sevcan Demirkaya, eğitim hayatı süresince kendisine eşlik eden annesinin fedakarlığı sayesinde üniversiteye kadar geldi. 11 aylıkken teşhis konulan Sevan Demirkaya, 8 yıl hastanede gördüğü tedavi ve geçirdiği 2 büyük ameliyatın ardından konuşma, birkaç adım da olsa destekli yürüme becerilerine kavuştu. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezinden 9 yaşında taburcu edilen Sevcan, aynı yıl eşinden boşanan annesiyle baş başa kaldı. Osmangazi'de kiralık 2 odalı ve tuvaleti bahçede bulunan evde kızıyla yaşam mücadelesi veren 46 yaşındaki Yeter Demirkaya, evladının iyi bir eğitim alması için ilkokuldan itibaren onu okula getirerek dersleri boyunca eşlik etti. Özel eğitim almayarak sağlıklı öğrencilerle aynı sıraları paylaşmayı isteyen Sevcan, geçen yıl ikinci kez girdiği üniversite sınavında Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü' nü kazandı. AA