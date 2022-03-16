Haberler Yaşam Haberleri Sevcan, annesi sayesinde hayata tutundu
Giriş Tarihi: 17.3.2022

Sevcan, annesi sayesinde hayata tutundu

Sevcan, annesi sayesinde hayata tutundu
SEVCAN Demirkaya 22 yaşında, Bursa'da yaşıyor. 'Beyin felci' olarak bilinen serebral palsi hastası olan Sevcan Demirkaya, eğitim hayatı süresince kendisine eşlik eden annesinin fedakarlığı sayesinde üniversiteye kadar geldi. 11 aylıkken teşhis konulan Sevan Demirkaya, 8 yıl hastanede gördüğü tedavi ve geçirdiği 2 büyük ameliyatın ardından konuşma, birkaç adım da olsa destekli yürüme becerilerine kavuştu. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezinden 9 yaşında taburcu edilen Sevcan, aynı yıl eşinden boşanan annesiyle baş başa kaldı. Osmangazi'de kiralık 2 odalı ve tuvaleti bahçede bulunan evde kızıyla yaşam mücadelesi veren 46 yaşındaki Yeter Demirkaya, evladının iyi bir eğitim alması için ilkokuldan itibaren onu okula getirerek dersleri boyunca eşlik etti. Özel eğitim almayarak sağlıklı öğrencilerle aynı sıraları paylaşmayı isteyen Sevcan, geçen yıl ikinci kez girdiği üniversite sınavında Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü' nü kazandı. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…
"Donla mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'dan yeni çıkış: Bu Gülşen de var ya, ne diyeyim sana!
Son dakika: Burak Yılmaz aylar sonra suskunluğunu bozdu! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti...
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklamaları!
Son dakika: EPDK'dan akaryakıt fiyatları hakkında açıklama
Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak
İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?
Recep Sert'e yüz nakli yapılmıştı! Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu tamamlandı! İşte çeyrek finale yükselen takımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevcan, annesi sayesinde hayata tutundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA