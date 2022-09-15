Seversin 16. bölüm full izle! Asya’nın attığı imza Tolga’nın bütün hayatını etkiliyor

Asya'nın hem Kudret'ten hem de Suzan'dan dinlediği geçmiş hikayesi birbirinden farklıdır. Asya, Tolga'nın bugüne kadar annesinden dinlediği geçmişi bir defa olsun Kudret'ten dinlemesini sağlamak ister. Çünkü ona göre ortada büyük bir yalan vardır. Fakat o Tolga ve Kudret'i nasıl yan yana getirebileceğini henüz bulamamışken Tolga öğrendiği gerçekle belki de hayatının en büyük dibe vuruşunu yaşar. Asya bilmeden arı kovanına çomak sokmuştur ve Tolga'nın mutluluğu için yaptığı bu hamlesi sonunda kendisini de olumsuz etkileyecektir.