Sevgi Tekin’in ölümünde korkunç detaylar: Göğüs bölgesine defalarca...



İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan katil zanlısı Gökhan Ağtaş'a 'kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezası verildi. Ağtaş ayrıca 'cebir tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin engellenmesi, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve tehdit' suçlarından 8 yıl 7 ay hapse çarptırıldı.



'ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETTİ, SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMEDİ'



Mahkeme kararın gerekçesini de açıkladı. Kararda katil zanlısı Ağtaş'ın olaydan iki gün önce ve daha önceki dönemlerde de Sevgi Tekin'i öldüreceği yönünde çok sayıda mesajlar attığına yer verildi. Mahkeme indirim yapmamasını ise şu sözlerle açıkladı: "Taraflar arasında önceye dayalı geçimsizlikler bulunması ve ayrı yaşıyor olmaları, sanığın gecenin ilerleyen saatlerinde rızaya aykırı ve silahlı bir şekilde zorla eve girmesi, sanığın olay sırasında öldürme kastını ortaya koyarak tehdit içeren sözler sarf etmesi, olayda öldürmeye elverişli silah olarak tabanca kullanılması, yakın mesafeden doğrudan hayati öneme haiz göğüs bölgesinin hedef olarak seçilmesi ve tek bir atış ile yetinilmeyerek defalarca ateş edilmesi ile sanığın eylemini tamamladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşması da dikkate alındığında kastın öldürmeye yönelik olduğu sonucuna varılmış, olay ve olgularla örtüşmeyen suçtan kurtulmaya yönelik savunmalara itibar edilmemiştir" denildi. Kararda ayrıca, 'Sanığın geçmişi ve suça eğilimli kişiliği, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, olaydan sonra kaçması ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri de dikkate alınarak' iyi hal indirimi verilmemiştir ifadelerine yer verildi.