Sevgi ve merhamet timi çorba dağıttı

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde gençlerin Gönüllülük Kulübü kuruldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, "Kulüp bünyesinde sevgi ve merhamet timi, eğitim timi, sıfır atık timi, sağlık timi, acil durum ve afet timi, çevre timi olmak üzere altı farklı alanda faaliyetler yapılmakta. Sevgi ve merhamet timine üye olan gençlerimiz, adına yakışır faaliyetler yapmakta. Gençlerimiz Yüksek İhtisas Hastanesi'nde şifa niyetiyle hastalara, hasta yakınlarına, refakatçilere ve hastane personeline çorba dağıttı. Bir kap sıcak çorbanın da insanlarla iletişim kurabilmemiz, onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için bir araç olduğunu düşünüyoruz" dedi.