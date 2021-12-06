Psikilojik baskıyla Merve’yi intihara sürüklemişti... İşte Özgür Taylan için istenen ceza!

İNTİHAR NOTU SONRASI BALKONDAN ATLADI

Genç kız, yaşadığı baskılar nedeniyle yıllardır ayrılmak istediğinde ise Özgür, elinde olan bazı fotoğrafları genç kızın ailesine göndermekle tehdit ediyordu. 29 Haziran günü, Merve sevgilisine baskılarına dayanamadığı için intihar edeceğini söyledi. Özgür ise, 'Senin canın tatlıdır, Şimdi atla, durma. Atlayamazsın ki' şeklinde mesajlar gönderdi. Merve mesajlar sonrası bir not bırakarak, Fatih'teki evinin 3. Katındaki balkonundan atladı. Notta, genç kız intihar etme sebebinin sevgilisinin sürekli kendisine yönelik tehditleri ve baskıları olduğunu, Özgür'ün ailesine yönelik tehdit içerikli sözlerinin yoğun baskısı altında olduğunu belirterek ailesinden özür dilediğini yazıyordu.