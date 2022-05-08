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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Sevgili için bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Sevgili için bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
KONYA'DA Çumra ilçesinde bir kızın eski ve yeni sevgilileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Doğan Kart hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay önceki gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre genç bir kızın eski ve yeni sevgilileri arasında numara alıp-verme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Tarafların arkadaşlarının da karışmasıyla kavga büyüdü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Doğan Kart ve Hüseyin Ö. (21) bıçakla, Mevlüt B. (19) ise başına aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Doğan Kart, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştığı tespit edilen Mevlüt B.. Akif M., Tunahan K., Sami E., Ahmet T., İdris N. Ve Hüseyin Ö. gözaltına alındı. Mevlüt B.'nin ifadesinde, "Başıma aldığım darbe nedeniyle başım döndü, gözüm karardı. Bıçağı rastgele salladım, kime geldi bilmiyorum" dediği öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Sevgili için bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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