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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Sevgili kurşunu komaya soktu

Aksaray’da Duygu İnce, evine gelen erkek arkadaşı Mustafa Aral’ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Polisin telefonla ulaşarak “Teslim ol” dediği Aral, İnce’yi yanlışlıkla vurduğunu iddia etti

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Sevgili kurşunu komaya soktu
Aksaray'da Duygu İnce (31), evine gelen erkek arkadaşı Mustafa Aral'ın (30) tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Olay, saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 814 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Duygu İnce evinde, arkadaşı Mustafa Aral'ın yanında getirdiği tabancayla vuruldu. İnce'nin kolundan giren kurşun, göğsüne saplandı. İnce, kanlar içinde yere yığılırken, Aral tabancayı evde bırakıp kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnce gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duygu İnce'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

'ŞAKALAŞIRKEN OLDU'
Komşularının ifadesine başvuran polis, Mustafa Aral'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin telefonla ulaşıp teslim olmasını istediği Aral, kız arkadaşını tabancayla şakalaşırken yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. Aral'ı yakalama çalışmalarını sürdüren polis, İnci'nin nasıl vurulduğunu araştırıyor.

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Sevgili kurşunu komaya soktu
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