Sevgililer kamyonet çaldı

Olay, 21 Mart'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Arzu Y., evde birlikte içki içtiği sevgilisi Aykut T. ve 8 yaşındaki oğlu H.Y. ile sokakta yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra şüpheliler, park halindeki R.H.'ye ait kamyonetini çalmaya karar verdi. Arzu Y. kamyonetin camını kırıp kapısını açarak direksiyon başına geçerken oğlu H.Y ve sevgilisi Aykut T. aracı itmeye başladı. Şüpheliler aracı düz kontak yapmak suretiyle çalıştırarak çalıp kaçtıktan bir süre sonra kamyoneti Mithatpaşa Mahallesi'nde bırakıp kaçtı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KADIN BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU

Araç sahibi işe gitmek isterken aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Oto hırsızlık polisleri kamyoneti çalanların Arzu Y. ve Aykut T. olduğunu tespit etti. Aykut T. evine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Sevgilisi Arzu Y.'nin de bir süre önce başka bir hırsızlık suçundan yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.

SUÇU SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE ATTI

Emniyetteki sorgusunda kendisini savunmak için sevgilisi Arzu Y.'yi suçlayan Aykut T., "Arzu'nun evinde içki içerken, sokaktaki kamyoneti gösterip, 'Bir yere gideceğiz, bu aracı çalalım' dedi. Sonra direksiyona geçip, aracı da itmemizi istedi. Aracı park edip, bir eve girdi. Ben de evime döndüm" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı