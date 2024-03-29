Haberler Yaşam Haberleri Sevgililer kamyonet çaldı
Giriş Tarihi: 29.3.2024 10:58 Son Güncelleme: 29.3.2024 11:28

Sevgililer kamyonet çaldı

Adana'da içki içtikten sonra yürüyüşe çıkan Arzu Y. (44), kelebek camını kırıp, direksiyonuna geçtiği kamyoneti 8 yaşındaki oğlu ve sevgilisi Aykut T.’ye (29) ittirerek çaldı. Aykut T., polis tarafından yakalanırken Arzu Y.’nin kısa bir süre önce başka bir hırsızlık olayından dolayı tutuklanıp cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda “Arzu’nun evinde içki içerken, sokaktaki kamyoneti gösterip, ‘Bir yere gideceğiz, bu aracı çalalım’ dedi. Sonra direksiyona geçip, aracı da itmemizi istedi. Aracı park edip, bir eve girdi. Ben de evime döndüm” diye ifade vererek suçu sevgilisinin üzerine atan Aykut T., tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sevgililer kamyonet çaldı

Olay, 21 Mart'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Arzu Y., evde birlikte içki içtiği sevgilisi Aykut T. ve 8 yaşındaki oğlu H.Y. ile sokakta yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra şüpheliler, park halindeki R.H.'ye ait kamyonetini çalmaya karar verdi. Arzu Y. kamyonetin camını kırıp kapısını açarak direksiyon başına geçerken oğlu H.Y ve sevgilisi Aykut T. aracı itmeye başladı. Şüpheliler aracı düz kontak yapmak suretiyle çalıştırarak çalıp kaçtıktan bir süre sonra kamyoneti Mithatpaşa Mahallesi'nde bırakıp kaçtı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KADIN BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU

Araç sahibi işe gitmek isterken aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Oto hırsızlık polisleri kamyoneti çalanların Arzu Y. ve Aykut T. olduğunu tespit etti. Aykut T. evine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Sevgilisi Arzu Y.'nin de bir süre önce başka bir hırsızlık suçundan yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.

SUÇU SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE ATTI

Emniyetteki sorgusunda kendisini savunmak için sevgilisi Arzu Y.'yi suçlayan Aykut T., "Arzu'nun evinde içki içerken, sokaktaki kamyoneti gösterip, 'Bir yere gideceğiz, bu aracı çalalım' dedi. Sonra direksiyona geçip, aracı da itmemizi istedi. Aracı park edip, bir eve girdi. Ben de evime döndüm" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgililer kamyonet çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA