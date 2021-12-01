Sevgililerin tartışması ölümle sonuçlandı

Silahla ölüm olayı saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Çağlayan Yolu Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi E.Ş.'yi (24) otobüs durağında gören Dursun Karslıoğlu, yanına giderek konuşmak istedi. E.Ş.'nin konuşmak istememesinin ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine E.Ş., durağa yanaşan bir otobüse binerek uzaklaştı.



Eski sevgilisinin otobüse bindiğini gören Dursun Karslıoğlu (34) belinden çıkardığı tabancayı kalbine dayayarak tetiğe bastı. Karslıoğlu kanlar içinde yere yığılırken, kurşun vücudundan çıkarak otobüs durağının camını parçaladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ş.'nin, bir süre önce ayrılmalarına rağmen Dursun Karslıoğlu'nun kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 önce polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Dursun Karslıoğlu'nun cesedi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.