Sevgilisi tarafından eve kapatılan kadın kurtarıldı

Çerdiğin Mahallesi 1067'nci Sokak'taki rezidansta meydana gelen olayda, Bahar Gül A., 2. kattaki kiralık dairenin balkonuna çıkarak sevgilisi Mehmet A.'nın kendisini eve kilitlediğini söyleyerek çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Bahar Gül A. önce hastaneye ardından da emniyete götürüldü. Sevgilisinin bir haftadır evden çıkmasına izin vermediğini belirten Bahar Gül A., bu sabah da kapıyı üzerine kilitleyip gittiğini anlattı. Bahar Gül A.'nın şikayeti üzerine Mehmet A. gözaltına alındı.