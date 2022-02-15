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Giriş Tarihi: 15.2.2022 17:47 Son Güncelleme: 15.2.2022 18:00

Sevgilisi tarafından eve kapatılan kadın kurtarıldı

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Sevgilisi tarafından eve kapatılan kadın kurtarıldı

Aksaray'da sevgilisi Mehmet A. (36) tarafından eve kilitlendiği iddia edilen Bahar Gül A. (33) itfaiye ve polis tarafından kurtarıldı.

Çerdiğin Mahallesi 1067'nci Sokak'taki rezidansta meydana gelen olayda, Bahar Gül A., 2. kattaki kiralık dairenin balkonuna çıkarak sevgilisi Mehmet A.'nın kendisini eve kilitlediğini söyleyerek çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Bahar Gül A. önce hastaneye ardından da emniyete götürüldü. Sevgilisinin bir haftadır evden çıkmasına izin vermediğini belirten Bahar Gül A., bu sabah da kapıyı üzerine kilitleyip gittiğini anlattı. Bahar Gül A.'nın şikayeti üzerine Mehmet A. gözaltına alındı.

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Sevgilisi tarafından eve kapatılan kadın kurtarıldı
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