Sevgilisini muştayla öldürüp yol kenarına atmıştı ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Ankara'da 4 Aralık 2022'de Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkiinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, cesedin 24 yaşındaki Tülay Güçevin'e ait olduğunu tespit etti. Başlatılan soruşturmada maktul yakınlarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, Güçevin'in yaşamını yitirmeden birkaç saat önce sevgilisi Celalettin Safa D. ve onun arkadaşı S.M. ile bir eğlence merkezine gittiğini belirledi. Olay yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Celalettin Safa D.'ye ait aracın cesedin bulunduğu yerden dört kez geçtiğini tespit etti. Gözaltına alınan iki arkadaştan Celalettin Safa D., maktul ile sevgili olduklarını, olay gecesi eğlendikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı S.M'yi evine bıraktığını söyledi. Celalettin Safa D., Polatlı-Haymana yolunda aracıyla ilerlerken Güçevin'in aniden araçtan inmek istemesi üzerine yol kenarında araçtan indirdiğini, bir süre sonra aynı yere gittiğinde kendisini bulamadığını iddia etti. Aracındaki muştanın kendisinin olduğunu kabul eden Celalettin Safa D., Güçevin'i öldürmediğini öne sürdü. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Celalettin Safa D. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten ise 1 yıl kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

'KIRIKLAR DİKKATE ALINDIĞINDA CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ'

İddianamede, Tülay Güçevin'in telefon rehberinde 'Değerlim' olarak kayıtlı olan Celalettin Safa D.'nin cinayet saati öncesinde, 'Allah benim belamı versin, seni nereden sevdim' şeklinde mesaj attığı ortaya çıkarken, otopsi raporunda, Güçevin'in başındaki kırık ve kanama nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Kamera kayıtlarında Celalettin Safa D.'nin olay yerinde 3-4 defa tur attığı kaydedilen iddianamede, saat 01.14'te Haymana istikametine doğru yavaş bir şekilde gittiği, saat 01.15'te maktulün bulunduğu yerde durduğu, bir dakika sonra ani manevrayla dönüş yaptığı ve hayatın olağan akışına aykırı şekilde hızla uzaklaştığının belirlendiği ifade edildi. İddianamede, "Tanık beyanları, olay yeri, otopsi ve uzmanlık raporları ile görüntü tutanakları, telefon dökümü dikkate alındığında araçtaki muşta ve maktulün kafasındaki kırıklar birlikte düşünüldüğünde şüphelinin maktulü muşta ile öldürdüğü değerlendirilmiştir. Bu nedenle maktulün öldürüş tarzı, olayın oluş şekli ve aradaki kıskançlıkla orantılı olmayacak şekilde meydana gelen kafatası kırıkları da dikkate alındığında şüphelinin maktulü canavarca hisle öldürdüğü tespit edilmiştir" denildi. Hazırlanan iddianame Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.