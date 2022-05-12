Sevgilisini öldüren kadına tahrik indirimi! Müebbet hapis cezası 15 yıla indirildi

"BEN ÖLDÜRMESEM O ÖLDÜRECEKTİ"

Son savunması alınan Ayşe Gül, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" diyerek, kendisini korumak için cinayet işlediğini öne sürdü. Gül, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ayşe Gül'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ceza tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıla indirildi.