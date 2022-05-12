Sevgilisini öldüren kadına tahrik indirimi! Müebbet hapis cezası 15 yıla indirildi

Kağıthane'de 16 Ağustos 2019'da sevgilisi olduğu öne sürülen Cengiz Kılıç'ı (35) silahla öldürmekle suçlanan 3 çocuk annesi Ayşe Gül için karar duruşması yapıldı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuklu yargılanan Ayşe Gül, cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.
"BEN ÖLDÜRMESEM O ÖLDÜRECEKTİ"
Son savunması alınan Ayşe Gül, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" diyerek, kendisini korumak için cinayet işlediğini öne sürdü. Gül, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ayşe Gül'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ceza tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıla indirildi.
ÖLENİN ELİNDE BIÇAK VARDI
Kararda, Cengiz Kılıç'ın elinde bıçakla Ayşe Gül'ün evine gitmiş olması ve taraflar arasındaki tartışmanın sebebinin net bir şekilde anlaşılamamış olması sebebiyle cezada haksız tahrik indirimi uygulandığı belirtildi. Mahkeme heyeti ayrıca, Ayşe Gül'e ruhsatsız silah taşıdığı için 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verdi.