Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı... Kaçan şüpheli gözaltına alındı

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde oturan bir kızla sevgili olan Emircan A. (20) geçtiğimiz günlerde kız arkadaşını evinden aldı. Bir süre sonra sevgilisini evine götüren genç, onu bırakırken motosikletiyle sokakta ara gaz vererek gürültü yaptı. Gürültüden rahatsız olan bina sakinleri ise iddiaya göre gence küfür ederek "uza buradan" dedi. Sokaktan kovulan genç ardından gaza basarak uzaklaştı.

ÖNCE KOVULDU SONRA ATEŞ ETTİ

Yaşananları kendisine yediremeyen Emircan A. ertesi gün sabaha karşı bir arkadaşını da yanına alarak motosikletle sokağa geldi. Binanın önünde duran Emircan A. ardından silahını çıkartarak binaya 7 el ateş etti. Kurşun yağdıran saldırgan motosikletle kaçarken, neye uğradığını şaşıran bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Olayın ardından ihbar üzerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, motosikletin plakasını tespit etti. Güzergah üzerindeki kameraları tek tek inceleyen polis, saldırganın olaydan sonra Şişli Okmeydanı semti Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Plaka sorgusunu yapan ekipler, motosikletin emniyette 12 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. olduğunu buldu.

GÖZALTINA ALINDI

Eve operasyon düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Emircan A.'yı kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile kask ele geçilirdi. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emircan A., çıkartıldığı mahkemece "mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİNADAKİLER BANA KÜFÜR ETTİ"

Saldırgan Emircan A. ifadesinde, kız arkadaşını eve bırakırken motosikletin ses çıkarttığı için binadakilerin kendisine küfür ve hakaret ederek kendisini kovduğunu, sevgilisinin gözünde küçük düştüğü için yaşananları gururuna yediremediği, bu yüzden de binaya ateş açtığını söyledi.