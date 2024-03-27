Sevgilisinin masrafları için market soymuş

Konya'da geçen 24 Mart akşamı, bandana ile ağzını kapatan Muhammet İshak Kalkan (28), bir zincir marketin merkez Meram ilçesindeki şubesine müşteri girdi. Bir süre sonra kasaya yönelen Kalkan, yanında getirdiği tabancayı kadın kasiyere doğrultup, yaklaşık 3 bin TL'yi alarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncunun kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, 7 km boyunca iz sürdü. Sonunda soyguncunun girdiği evi belirleyen polis, operasyonla Kalkan'ı yakaladı. Suç aleti silah ile soygunda çalınan paranın bir kısmı da ele geçirildi. Sevgilisine ev tutabilmek ve masraflarını karşılayabilmek izin gasp yaptığı belirlenen Kalkan, sevk edildiği adliyede, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.