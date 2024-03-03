Sevgilisiyle plan kurup dedesinin altınlarını çaldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 25 Şubat akşamı eve gelen Veysi Akkurt, merdivenleri çıkarken, bir grup yabancının elinde kendisine ait çantayı gördü. Altınlar ile paralardan oluşan 1 milyon 300 bin liranın içinde bulunduğu çantayı almak isteyen Akkurt, hırsızlar tarafından merdivenlerden itildi. Hırsızlar kaçarken, yaşlı adamın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkurt'u hastaneye kaldırıldı. Veysi Akkurt, hastanede önceki gün yaşamını yitirirken, polisin yaptığı incelemede, evin kapısının anahtarla açıldığı, ancak hırsızların kapıya zarar verip zorla açıldığı izlenimi oluşturduğunu tespit etti.ÇAPRAZ SORGUDA OLAYI İTİRAF ETTİPolis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlar güvenlik kameralarında yakalanırken, aile üzerine yoğunlaşan polis, Veysi Akkurt'un torunu H.A.'nın ifade ve hareketlerinden şüphelendi. Operasyon başlatan polis ekipleri, H.A. ve sevgilisi S.E.'nin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. H.A.'nın yapılan çapraz sorgusunda, olayın üzerindeki sır perdesi kalktı. H.A.'nın evin anahtarını kopyaladığı ve dedesi evden çıktıktan sonra anahtarı sevgilisi S.E.'ye verdiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızların çaldıkları altınları gömdüklerini söylemesi üzerine söz konusu bölgede kazı yapıldı ve altınlar ele geçirildi.