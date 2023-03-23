Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisiyle plan yapıp babasını öldürmüş
Giriş Tarihi: 23.3.2023 15:49 Son Güncelleme: 23.3.2023 16:22

Sevgilisiyle plan yapıp babasını öldürmüş

Muğla Yatağan’da yıl iple tavana asılı halde cesedi bulunan ve intihar ettiği düşünülen Samet Bulut’un, kızı Ayşegül Bulut ve erkek arkadaşı Mehmet Karadağ tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Sevgilisiyle plan yapıp babasını öldürmüş

Muğla'nın Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya kapsamında Mehmet Karadağ'ın evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Bozarmut Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada Karadağ'a ait evrakta Ayşegül Bulut'un isminin geçtiği belirlendi. Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 20022'de kendisini iple tavana asarak intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi. Ayşegül Bulut, sevgilisiyle plan yapıp babasını öldürdüğünü ve intihar sürü verdiklerini söyledi.

Bulut'un cinayeti itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri anne Penbe Bulut ve Mehmet Karadağ'ın ağabeyi Halil İbrahim Karadağ'ı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Bulut ile 'kasten öldürme suçu'na katıldığı ileri sürülen Halil İbrahim Karadağ (40) ile dolandırıcılık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı yükseldi!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Yavuz Ağıralioğlu üzerlerindeki 'PKK gölgesini' itiraf etti! CHP ve HDP saldırıya geçti
Twitter'dan siyasi operasyon: Kirli pazarlığı gizlediler! 'Yavuz Ağıralioğlu' TT listesinden kaldırıldı
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu "Dağılın" dedi, dağıldılar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun modeline tepki: Ülke böyle yönetilmez
HDP, 'Özgür Kalacaklar' listesini hazırladı! Kılıçdaroğlu güvence vermişti, Mithat Sancar'dan açıklama geldi
SON DAKİKA: CHP'den Yavuz Ağıralioğlu'na zehir zemberek sözler: İçimizdeki el bombasıydı, pimini çektiler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisiyle plan yapıp babasını öldürmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA