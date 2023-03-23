Sevgilisiyle plan yapıp babasını öldürmüş

Muğla'nın Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya kapsamında Mehmet Karadağ'ın evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Bozarmut Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada Karadağ'a ait evrakta Ayşegül Bulut'un isminin geçtiği belirlendi. Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 20022'de kendisini iple tavana asarak intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi. Ayşegül Bulut, sevgilisiyle plan yapıp babasını öldürdüğünü ve intihar sürü verdiklerini söyledi.

Bulut'un cinayeti itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri anne Penbe Bulut ve Mehmet Karadağ'ın ağabeyi Halil İbrahim Karadağ'ı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Bulut ile 'kasten öldürme suçu'na katıldığı ileri sürülen Halil İbrahim Karadağ (40) ile dolandırıcılık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.